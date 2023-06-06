Гендиректор МАГАТЕ приїде на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що наступного тижня приїде на Запорізьку АЕС. Наразі безпосереднього ризику для безпеки станції немає, але на ЗАЕС обговорюють подальші заходи після підриву окупантами дамби Каховської ГЕС.

Про це йдеться в заяві Гроссі.

Гендиректор МАГАТЕ зазначив, що дамба Каховської ГЕС була серйозно пошкоджена, що призвело до значного зниження рівня Каховського водосховища. Очільник «Енергоатома» Петро Котін в етері телемарафону пояснив, що зараз станція охолоджується від власного ставка-охолоджувача, який відокремлений від Каховського водосховища.

Сам ставок на ЗАЕС і так звані чаші басейнів, на яких працюють системи безпеки, тримають рівень, як до підриву Каховської ГЕС. Але є питання щодо підживлення: якщо рівень води буде знижуватися у ставку на ЗАЕС чи в чашах, їх потрібно буде підживлювати, і для цього в нормальному режимі використовувалася вода з Каховського водосховища.

Зараз на ЗАЕС не працює жоден із блоків. Якби вони працювали, то через випаровування ставок треба було б підживлювати десь за місяць-півтора. Оскільки зараз рівень води у ставку майже не змінюється, його не поповнювали з вересня.

У проєкті АЕС передбачені заходи на випадок зниження рівня в Каховському водосховищі. Навіть якщо там узагалі не залишиться води, є й інші засоби для підживлення, зокрема й свердловини на майданчику ЗАЕС.

Моніторингова група МАГАТЕ доповіла, що ЗАЕС докладає всіх зусиль, щоб закачувати якомога більше води в канали охолодження та пов’язані з ними системи. Крім того, на ЗАЕС відключають неосновних споживачів води. Керівництво ЗАЕС обговорює подальші заходи.

За словами Гроссі, ставка-охолоджувача на ЗАЕС буде достатньо для забезпечення водою протягом кількох місяців (МАГАТЕ має підтвердити це найближчим часом).

Гроссі наголосив: життєво важливо, щоб цей ставок-охолоджувач залишався недоторканим. Він закликав сторони гарантувати, що нічого не буде зроблено для підриву цього.