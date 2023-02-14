Політика

Греція передала Україні 20 БМП-1

14 Лютого 2023 21:02
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зброя, греція

Греція в рамках військової допомоги Україні надала боєприпаси та 20 броньованих машин БМП-1.

Про це повідомляє Міністерство оборони Греції.

На конференції Контактної групи з питань оборони України міністр оборони Греції Ніколаос Панайотопулос заявив про те, що країна передала Україні в рамках гуманітарної та оборонної допомоги 20 одиниць БМП-1 та боєприпаси.

Панагіотопулос також наголосив, що Греція й надалі підтримуватиме праведну боротьбу українського народу за захищати суверенітет і територіальну цілісність країни.


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