Політика

Голову Київської обласної ради відправили у відставку

8 Травня 2023 19:00
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київ

Голову Київської обласної ради Наталію Гунько відправили у відставку, за рішення проголосували 67 депутатів.

Про це повідомляє офіційний сайт Київської облради.

За відповідне рішення проголосували 67 депутатів. Наталія Гунько була відсутня у залі під час голосування. В облраді заявили, що вона не відзвітувала про свою роботу за 2022 рік перед депутатами.

“Зважаючи на те, що Наталія Гунько не написала заяву на звільнення, відбулося таємне голосування, під час якого 67 з 74 підтримали її відставку”.

Виконання обов’язків голови Київської обласної ради покладено на першого заступника Ярослава Добрянського.

Наталія Гунько є членом фракції Київради “Слуга Народу”.


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