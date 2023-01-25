Хочете миру завтра – терміново дайте Україні все, що є, – Столтенберг

Західні союзники мають “терміново забезпечити Україну всім, що у нас є” через загрозу нового масштабного наступу російських окупантів у перші місяці 2023 року, тому що “немає жодних ознак, що Путін змінив свою мету домінувати над Україною і ніщо не вказує на те, що він готується до миру”.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив Welt.

Його запитали, “як довго триватиме війна”, на що координатор Альянсу відповів: “Ніхто не знає”.

Але, додав він, що відомо, то це принцип “якщо хочете миру завтра, ви маєте підтримати Україну сьогодні”.

“Звучить дивно, але шлях до миру лежить через постачання зброї. Наші інтереси безпеки виходять за межі солідарності з Україною, бо, якщо Путін досягне успіху, інші навчатимуться в нього. Автократи цього світу спостерігають, як ми реагуємо на це вторгнення”, – нагадав Столтенберг.

Генсек НАТО пояснив читачам, що керівництво Росії “готове пожертвувати десятками тисяч російських солдатів; воно мобілізувало понад 200 000 військовослужбовців, планує мобілізувати ще більше та активно працює над закупівлею більшої кількості зброї в інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея”.

“Ми знаємо, що Росія планує нові наступи, і ми маємо бути до них готові. Ось чому це так терміново. Якщо ми хочемо, щоб Україна вижила як суверенна та вільна країна, то абсолютно необхідно діяти просто зараз. Більше важкої техніки для України просто необхідно”, – переконує Столтенберг союзників.

Він вкотре наголосив, що НАТО не є стороною війни – “і так воно і залишиться”.

“Ми не спрямовуємо в Україну свої війська чи літаки НАТО. Але ми підтримуємо їх обладнанням, оскільки це агресивна війна проти незалежної, суверенної, демократичної держави. Звісно, завжди є ризик ескалації. Ось чому так важливо посилити військову присутність НАТО у східній частині альянсу”, – сказав він і підсумував тим, що “ми надсилаємо це повідомлення Москві”.