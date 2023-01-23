Політика

Герасимов та Шойгу захотіли покращити дисципліну, — розвідка Британії

23 Січня 2023 10:08
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війна, росія

Начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов та голова Міноборони країни-окупанта Сергій Шойгу захотіли покращити дисципліну в армії, проте зіткнулися з критикою за “відрив від реальності”.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що Герасимов, який нещодавно був призначений командувачем війни проти України, прагне покращити повсякденну дисципліну в окупаційних військах.

З того часу як він прийняв командування, офіцери намагалися заборонити неформальну форму, поїздки на цивільних автомобілях, використання мобільних телефонів та нестандартні стрижки.

Зазначається, що подібні заходи були зустрінуті скептично у середовищі загарбників — деякі з найбільших глузувань були помічені за спробами покращити стандарти гоління солдатів.

Британці пишуть, що розпорядження Герасимова критикували власник ПВК Вагнера Євгеній Пригожин та терористи ДНР.

Союзники заявляють, що росіяни продовжують зазнавати тяжких втрат і перебувати в оперативній безвиході, а зосередження Герасимова на незначних нормативних актах, ймовірно, підтвердить побоювання багатьох його скептиків у Росії.

Разом із Шойгу його все частіше вважають відірваним від реальності та зосередженим на презентації, а не на суті справи, резюмували у звіті.


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