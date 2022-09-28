Політика

Генерал Ходжес спрогнозував, коли ЗСУ відкинуть РФ на позиції 23 лютого та увійдуть в Крим

28 Вересня 2022 15:38
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війна

Колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес прогнозує, що до середини наступного року Збройні сили зайдуть в окупований Крим.

Про це Ходжес розповів в інтерв’ю виданню LRT.

“Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму”, – сказав генерал.

Він також зазначив, що оголошена президентом Росії мобілізація свідчить про те, що Володимир Путін знаходиться у відчаї. Генерал вважає, що це на дасть очікуваних результатів найближчим часом, оскільки потрібен час, щоб підготувати набраних до війська громадян.

Окрім того, Ходжес сумнівається, що росіянам вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків.


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