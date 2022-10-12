Політика

Гендиректор МАГАТЕ їде до Києва після зустрічі з Путіним

12 Жовтня 2022 20:43
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МАГАТЕ

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що після зустрічей з президентом РФ Путіним повертається до Києва – за його словами, робота зі створення зони ядерної безпеки навколо ЗАЕС триває.

Про це він написав у Twitter.

“За погодженням з президентом Зеленським, після моїх зустрічей у Санкт-Петербурзі я повертаюся до Києва. Робота зі створення зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції триває”, – написав Гроссі.


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