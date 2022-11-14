Харківська міськрада скликає позачергову сесію: що розглядатимуть

16 листопада депутати Харківської міськради у дистанційному режимі зберуться на позачергову сесію.
Розпорядження про скликання 13 позачергової сесії підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.
На розгляд депутатів виносять 32 питання. Серед них — питання бюджету на 2023 рік та змін до бюджету 2022 року, зміни до положень виконавчих органів, міських програм (дорожнього руху, підприємництва, будівництва метро, розвитку електротранспорту, інновацій у галузі здоров’я, оновлення та розвитку зоопарку та інших), питання комунальної власності.
Депутати вноситимуть зміни до рішень міськради, пов’язаних з будівництвом метрополітену та діяльністю комунального підприємства “Харківські теплові мережі”. Зокрема:
- Про затвердження Угоди про передачу коштів від 27 липня 2021 року, укладеної між Міністерством фінансів України, Харківською міською радою та комунальним підприємством “Харківський метрополітен”.
- Про підтримку участі КП “Харківські теплові мереж” у спільному із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті “Проєкт розвитку міської інфраструктури-2”.
- Про делегування Харківському міському голові Терехову І.О. права підписання документів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Харківською міською радою та КП “Харківські теплові мережі” для реалізації проєкту “Проєкт розвитку міської інфраструктури-2”.
Міськрада також планує приєднати Харківський міський центр здоров’я до Харківського міського інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, ліквідувати комунальну організацію “Дошкільне харчування”, створити та перейменувати інклюзивно-ресурсні центри.