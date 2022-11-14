Харківська міськрада скликає позачергову сесію: що розглядатимуть

16 листопада депутати Харківської міськради у дистанційному режимі зберуться на позачергову сесію.

Розпорядження про скликання 13 позачергової сесії підписав Харківський міський голова Ігор Терехов.

На розгляд депутатів виносять 32 питання. Серед них — питання бюджету на 2023 рік та змін до бюджету 2022 року, зміни до положень виконавчих органів, міських програм (дорожнього руху, підприємництва, будівництва метро, розвитку електротранспорту, інновацій у галузі здоров’я, оновлення та розвитку зоопарку та інших), питання комунальної власності.

Депутати вноситимуть зміни до рішень міськради, пов’язаних з будівництвом метрополітену та діяльністю комунального підприємства “Харківські теплові мережі”. Зокрема:

Про затвердження Угоди про передачу коштів від 27 липня 2021 року, укладеної між Міністерством фінансів України, Харківською міською радою та комунальним підприємством “Харківський метрополітен”.

Про підтримку участі КП “Харківські теплові мереж” у спільному із Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкті “Проєкт розвитку міської інфраструктури-2”.

Про делегування Харківському міському голові Терехову І.О. права підписання документів з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міністерством фінансів України, Міністерством розвитку громад та територій України, Харківською міською радою та КП “Харківські теплові мережі” для реалізації проєкту “Проєкт розвитку міської інфраструктури-2”.

Міськрада також планує приєднати Харківський міський центр здоров’я до Харківського міського інформаційно-аналітичного центру медичної статистики, ліквідувати комунальну організацію “Дошкільне харчування”, створити та перейменувати інклюзивно-ресурсні центри.