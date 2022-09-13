Політика

Guardian: ЄС відмовляється від обмеження ціни на російський газ

13 Вересня 2022 16:23
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Євросоюз відмовляється від обмеження ціни на російський газ, але продовжує введення несподіваних податків на “надлишкові” прибутки енергетичних компаній.

Про це інформує The Guardian із посиланням на документ.

Виконавча влада ЄС не вводитиме верхньої межі цін на російський чи якийсь інший імпортний газ.

“Проєкт постанови щодо “інструменту вирішення надзвичайної ситуації у сфері електроенергетики”, з яким ознайомились журналісти, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ”, – йдеться в повідомленні.

Водночас ЄС, ймовірно, стягуватиме податки з високого прибутку компаній у сфері енергетики, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким рівнем викидів вуглецю.

Повідомляється, що остаточний текст документа ще може змінитися, але проєкт показує сумніви Комісії ЄС щодо отримання достатньої підтримки з боку держав-членів для її кращого варіанта обмеження постачання газу РФ.


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