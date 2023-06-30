Політика

ФСБ отримала завдання ліквідувати Пригожина, – Буданов

30 Червня 2023 11:03
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буданов, пригожин, заколот

Після спроби збройного заколоту в Росії ФСБ отримала завдання ліквідувати його організатора, власника ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина. На підготовку операції з ліквідації піде певний час, водночас залишається відкритим питання, чи зважаться співробітники російської спецслужби виконати наказ.

Про це в інтерв’ю The War Zone заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

“Ми знаємо, що завдання вбити Пригожина доручили ФСБ. Чи будуть вони успішними в цьому? Час покаже. Так чи інакше, всі потенційні замахи на вбивство не будуть швидкими. Їм знадобиться певний час, щоб розробити відповідні підходи і досягти етапу, коли вони будуть готові до масштабної операції. Але я хотів би підкреслити, що це велике відкрите питання. Чи вдасться їм це здійснити? Чи наважаться вони виконати цей наказ?” ― сказав Буданов.


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