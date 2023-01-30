Політика

Франція та Австралія передадуть Україні тисячі 155-мм снарядів спільного виробництва

30 Січня 2023 19:39
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зброя

Міністри оборони Франції Себастьян Лекорню й Австралії Річард Марлс домовилися про постачання Україні декількох тисяч снарядів калібру 155 міліметрів спільного виробництва для її підтримки у війні проти росії.

Про це повідомляє BFMTV.

“Спільно буде виготовлено кілька тисяч 155-мм снарядів (для України)”, – заявив Лекорню.

Він також додав, що перші поставки слід очікувати протягом першого кварталу 2023-го року, але відмовився детальніше розкривати деталі контракту.

“Це частина підтримки, яку Австралія та Франція надають Україні, щоб переконатися, що вона здатна втримати цей конфлікт і припинити його на своїх власних умовах”, – зазначив у свою чергу Марлс.

За його словами, це “багатомільйонний проєкт у рамках нової співпраці між австралійською та французькою оборонною промисловістю”.


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