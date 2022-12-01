Франція почала роботи зі створення спецтрибуналу  для злочинців РФ

Франція почала роботи зі створення спеціального трибуналу для злочину російської агресії в Україні. Для цього залучили європейських та українських представників.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

В МЗС зазначили, що боротьба з безкарністю за злочини, скоєними в Україні, є пріоритетом для Франції. Тому країна допомагає українській прокуратурі та Міжнародному кримінальному суду розслідувати злочини.

“Щодо пропозиції створити спеціальний трибунал щодо злочину російської агресії в Україні, ми почали працювати з нашими європейськими та українськими партнерами”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що посол з особливих доручень Антон Кориневич нещодавно відвідав МЗС Франції та обговорив питання створення спецтрибуналу.