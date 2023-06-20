Політика

Франція може підтримати членство України в НАТО – Le Monde

20 Червня 2023 20:38
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франція, нато

Французька влада вирішила підтримати членство України в Північноатлантичному Альянсі за зразком Польщі та країн Балтії, відмовившись від більш обережної позиції для посилення тиску на Росію.

Про це стало відомо виданню Le Monde.

За інформацією видання, на нещодавньому засіданні Ради оборони в Єлисейському палаці 12 червня розглядалася можливість вступу України до НАТО “як самостійна гарантія безпеки”.

“Це могло б утримати Росію від продовження війни або, в разі завершення конфлікту, запобігти будь-якій подальшій агресії”, – пояснює Le Monde логіку французької влади.

Крім того, Париж вважає, що натяк на перспективу членства України в НАТО може водночас переконати українського президента Володимира Зеленського розпочати переговори з Росією, коли він вирішить, що настав відповідний час.

Зміна позиції Франції, яку Le Monde називає “увертюрою”, означає його наближення до позицій, які відстоюють країни Центральної Європи, більшість із яких – насамперед Польща та країни Балтії – є непохитними прихильниками вступу України до НАТО.

“Позиція Франції зараз ближча до позиції Польщі, ніж Німеччини”, – підтверджує іноземний дипломат на умовах анонімності у розмові з Le Monde.


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