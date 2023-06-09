Політика

Естонія заборонила в’їзд Гундяєву

9 Червня 2023 17:12
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естонія, гундяєв

Уряд Естонії заборонив в’їзд у країну російському патріарху Кирилу. Крім цього, в Естонію також не зможуть в’їхати 57 росіян.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Естонії.

Міністр закордонних справ Маргус Цахкна заявив, що цим людям заборонили в’їзд у країну, оскільки вони були залучені до грубих порушень прав людини або сприяли їх здійсненню.

“Патріарх Кирил є одним із найбільших пропагандистів і розповсюджувачів путінської ідеології. Давно пора було внести його до чорного списку. Він виправдовував і підбурював до війни проти України”, – заявив міністр.

Заборону на в’їзд було також накладено на дев’ятьох переслідувачів і викрадачів правозахисника Володимира Кара-Мурзи, на яких ще не поширюються санкції ЄС, і на особу, причетну до смерті Сергія Магнітського.

“Естонія вважає, що переслідувачі та викрадачі Кара-Мурзи мають бути включені до глобального режиму санкцій у сфері прав людини. Ми продовжуватимемо домагатися безумовного і негайного звільнення всіх політичних в’язнів у Росії та судового переслідування осіб, відповідальних за репресії”, – заявив міністр.


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