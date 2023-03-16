Естонія передає Україні снайперську зброю та обладнання для спецназу

Уряд Естонії погодив новий пакет військової допомоги Україні, який цього разу складається, зокрема, зі снайперської зброї та обладнання для спецназу.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

Міністр оборони Ганно Певкур сказав, що після чергової зустрічі у форматі «Рамштайну» стало ясно, що у питанні допомоги Україні «немає зайвого часу».

«Наша велика ініціатива спрямована на спільну закупівлю мільйона артилерійських снарядів Євросоюзом, але ми також повинні продовжувати менші пакети допомоги. Звідси наше сьогоднішнє рішення спрямувати цей пакет допомоги, як продовження попереднього, на оснащення спецпідрозділів та снайперів», — зазначив міністр.

Цей пакет допомоги Естонії включає: напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне обладнання, патрульні катери та теплові камери. Крім того, передається медичне обладнання.

Загальна вартість цього пакета становить 494 300 євро. В Естонії нагадали, що вже надали Україні військову допомогу на майже 400 мільйонів євро, або понад 1% ВВП країни.