Ердоган і Столтенберг обговорили події в РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Під час розмови Ердоган і Столтенберг обговорили останні події в Росії.

Як зазначили у канцелярії Ердогана, “деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українському полі”.

Ердоган висловив сподівання, що нещодавні події в Росії стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.