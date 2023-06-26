Політика

Ердоган і Столтенберг обговорили події в РФ

26 Червня 2023 09:14
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Ердоган, нато, заколот

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Під час розмови Ердоган і Столтенберг обговорили останні події в Росії.

Як зазначили у канцелярії Ердогана, “деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українському полі”.

Ердоган висловив сподівання, що нещодавні події в Росії стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.


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