Ердоган і Столтенберг обговорили події в РФ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган напередодні провів телефонну розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
Під час розмови Ердоган і Столтенберг обговорили останні події в Росії.
Як зазначили у канцелярії Ердогана, “деескалація ситуації в Росії запобігла незворотнім гуманітарним катастрофам на українському полі”.
Ердоган висловив сподівання, що нещодавні події в Росії стануть новою віхою на шляху до справедливого миру в Україні.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) June 25, 2023
Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi.…