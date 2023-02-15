До відомого IT-бізнесмена Олександра Косована прийшли з обшуками. Глава Мінцифри відреагував: «Мені соромно»

В офіс і будинок IT-бізнесмена та власника компанії MacPaw Олександра Косована прийшли з обшуками через земельні ділянки, які закупила його організація.

Про це бізнесмен повідомив у Facebook.

Він розповів, що йдеться про земельні ділянки, які MacPaw законно придбала у період з 2016 по 2021 роки. Подробиць Косован не розкривав, але заявляє, що причиною обшуків «стало бажання чиновників заволодіти» землею після того, як у неї «інвестували десятки мільйонів доларів».

«Ми не виключаємо, що через недосконалості в земельному законодавстві та його застаріле регулювання могли бути допущені якісь помилки посадовцями. Тому ми надаємо правоохоронцям усю запитувану інформацію та більш ніж три роки ведемо діалог із місцевою владою, щоб виправити ці помилки та мати можливість створити справді цікавий і цінний проєкт в Україні», — пише бізнесмен.

За словами Косована, до обшуків слідчим надали всі необхідні документи, тож їхнє проведення було необов’язковим.

У поліції повідомили, що проводять слідчі дії в менеджменті та приміщеннях ІТ-компанії у межах справи про землю на Київщині. За даними слідства, на території землі, яка належать ТОВ, здійснюється незаконний видобуток корисних копалин для будівництва комплексу відпочинку. Так, на березі Канівського водосховища, прибережна смуга якого межує з ділянками, знайшли земснаряд для видобутку піску.

Слідчі кажуть, що в такий спосіб без спецдозволу було збільшено берегову лінію на ділянці, де будується комплекс відпочинку. Через це, за даними слідства, державі завдано збитків на понад 12,5 млн грн.

У поліції додали, що прийшли з обшуками, оскільки на запити правоохоронних органів не було надано запитуваних документів.

На обшуки відреагував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Мені соромно, що деякі представники правоохоронних органів забігають в офіс і до дому власника впливової продуктової компанії України […] Такі підходи вбивають будь-який інвестиційний клімат країни. Тим паче під час повномасштабної війни. Ми розібралися в процедурних деталях цієї справи. І я впевнений, що правоохоронні органи ухвалять усі необхідні управлінські рішення», — пише Федоров.

Міністр наголосив, що суд повинен встановити винуватість фігурантів, але не можна зупиняти роботу компанії через ділянку землі.

«Разом із “Дія.City” ми планували ухвалювати новий закон про “Маски Шоу Стоп”. Сьогоднішній кейс довів — закон потрібен терміново. Щоб “деякі” не наступали на одні й ті ж граблі», — додав він.

Олександр Косован — засновник української IT-компанії MacPaw, яка створила кілька успішних продуктів для пристроїв Apple. У 2021 році він посідав 43-тю сходинку у списку найбагатших українців за версією Forbes зі статками у 235 млн доларів.

Свою компанію Косован заснував у 2008 році, продаючи ліцензії на програму CleanMyMac. Відтоді MacPaw представила ще низку продуктів. Forbes оцінював компанію Косована у 100-300 млн доларів.