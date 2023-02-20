Політика

До Києва прибула ізраїльська парламентська делегація

20 Лютого 2023 10:46
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ізраїль

До Києва у понеділок, 20 лютого, прибула ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики кнесету Юлієм Едельштейном.

Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою Комітету оборони і міжнародної політики Юлієм Едельштейном», – сказав Корнійчук.

За словами посла, візит делегації кнесету до України через кілька днів після глави МЗС Ізраїлю Елі Коена свідчить про те, що в ізраїльському політикумі «почули американських колег, які не задоволені рівнем співпраці Ізраїлю з Україною».

«Вони дослухалися до певної міри. І слід також пам’ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну. Тому зволікати, мабуть, не можна», – припустив посол України.


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