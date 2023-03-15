Політика

Дев’ять країн пообіцяли передати Україні понад 150 танків Leopard, – Остін

15 Березня 2023 15:56
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зброя

Дев’ять союзників України зобов’язалися надати їй понад 150 танків Leopard як військову допомогу.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання у форматі “Рамштайн”.

За його словами, зараз передбачається, що Україна зможе сформувати понад дев’ять бригад за допомогою переданих танків.

“Коаліція країн, яка надає Україні танки Leopard, продовжує зростати. Наразі дев’ять країн зобов’язалися надати понад 150 танків Leopard”, – зазначив він.

Міністр також зазначив, що протягом останніх трьох місяців усі учасники зустрічей “Рамштайн” продемонстрували “відмінне лідерство” у посиленні можливостей України для захисту суверенітету.


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