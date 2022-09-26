Політика

Десять країн ЄС наполягають на обмеженні ціни на російський газ, – Reuters

26 Вересня 2022 18:58
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санкції

Десять країн Європейського Союзу наполягають на розробці планів встановлення стелі цін на російський газ.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт документа.

Країни планують звернутися з проханням до Європейської комісії внести пропозиції щодо граничної ціни на газ для обговорення на зустрічі міністрів енергетики ЄС у п’ятницю, зазначає видання.

“Ми визнаємо зусилля, зроблені Комісією, і заходи, що вона запропонувала для подолання кризи. Але ми ще маємо вирішити найсерйознішу проблему: оптову ціну на природний газ”, — цитує Reuters зміст листа міністрів ЄС до Єврокомісії.

За інформацією видання, з такою пропозицією виступить, зокрема, Бельгія, Італія, Польща, Мальта та Греція.

Країни ЄС обґрунтовують ідею обмеження цін на російський газ тим, що це допоможе подолати “невиправданий інфляційний тиск” і може бути розроблено таким чином, щоб забезпечити надійність постачання.

Reuters додає, що Німеччина, Нідерланди та Данія виступають проти обмеження цін на російський газ, оскільки це поставити під загрозу безпеку постачання газу до Європи.

Очікувалося, що цього тижня Єврокомісія опублікує оновлену інформацію про нові санкції у відповідь на мобілізацію в Росії та проведення псевдореферендумів, але офіційні особи ЄС заявили у понеділок, що тепер це очікується на початку жовтня.


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