Держсекретар США відвідає Китай, можлива зустріч із Сі Цзіньпіном – AP

Державний секретар США Ентоні Блінкен планує вирушити до Китаю наступного тижня. Про це повідомляє Associated Press із посиланням на анонімні джерела серед американських чиновників.

Зазначається, що візит відбудеться тому, що адміністрація президента США Джо Байдена намагається покращити міждержавні зв’язки, котрі досягли “нового мінімуму” у лютому.

Тоді США повідомили, що над державою був збитий китайський розвідувальний аеростат.

Блінкен очікує відвідати Пекін 18 червня для зустрічей із високопосадовцями Китаю, зокрема, з очільником МЗС Цінь Ганом та, можливо, главою держави Сі Цзіньпіном, кажуть джерела видання.

Візит, про який домовилися Сі Цзіньпін і Байден під час саміту G20 в Індонезії у 2022 році, спочатку планувався на лютий, але був відкладений після інциденту з аеростатом.

Китай наполягає, що аеростат був погодною повітряною кулею, яка збилася з курсу, зауважує AP.

Видання пише, що після цього контакти між США та Китаєм були рідкісними, тому що між державами зросла напруга через “поведінку КНР у Південно-Китайському морі, агресивні дії щодо Тайваню та підтримку війни Росії проти України”.

Джерела видання говорили на умовах анонімності, оскільки Держдепартамент США та міністерство закордонних справ Китаю ще не підтвердили поїздку.