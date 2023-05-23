Політика

Це успішна оборонна операція України, – Данілов про Бахмут

23 Травня 2023 19:25
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війна, бахмут

Захист Бамута, який триває вже десять місяців, є успішною оборонною операцією. У її ході ворог втратив велику кількість живої сили та техніки.

Про це в коментарі CNN заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

Він нагадав, що слова росіян щодо повної окупації Бахмута є хибними, оскільки частина міста все ще перебуває під контролем України.

За словами Данілова, рішення про продовження оборони Бахмута ухвалювалися на стратегічному рівні. Це питання постійно обговорювали на Ставці верховного головнокомандувача.

Секретар РНБО наголосив, що на Бахмутському напрямку було ліквідовано велику кількість російських військовослужбовців, причому не лише найманців ПВК “Вагнера”, а й спецназу, ВДВ, представників інших родів військ. Також українські захисники знищили величезну кількість техніки, а ворог витратив там значну кількість боєприпасів.

“Це наша стратегічна оборонна операція, яка проходить для нас успішно, враховуючи, що ми 10 місяців утримуємо цю територію, де ми щодня їх знищували. Вони не можуть взяти Бахмут 10 місяців. Чим вони можуть похвалитися?”, – додав Данілов.


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