CNN: США та НАТО борються з критичною нестачею боєприпасів для України

На тлі війни в Україні США і Європа поспішають наростити виробництво боєприпасів. Як виявилось, Захід не підготувався належним чином до можливості затяжної сухопутної війни в Європі після десятиліть відносного миру.

У спілкуванні з кореспондентом CNN минулого тижня міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що в НАТО від самого початку готувалися до наступу, який триватиме “одну ніч і один день”. “Ніхто насправді не задавав собі питання, а що, коли “одна ніч і один день” перетвориться на “два тижні, три тижні, чотири тижні”. Скільки наших вишуканих можливостей у нас є насправді?” – зізнався Уоллес.

Офіційні особи США, з якими поспілкувалися журналісти, розповіли, що на американських базах по всьому світу є певний запас боєприпасів. Їх обсяг засекречений, але, як стверджується, це резерв на випадок надзвичайної ситуації, з яким військові не бажають розлучатися.

Фактично офіційні особи зізнаються, що США вже наближаються до “червоної межі” за запасами снарядів калібру 155 мм, які їм доводиться постачати Україні. Минулого року США почали нарощувати виробництво боєприпасів, коли стало зрозуміло, що війна затягнеться набагато довше, ніж передбачалося. Але на прийнятний рівень це виробництво вийде тільки через кілька років, заявив CNN радник з національної безпеки США Джейк Салліван.

Саме тому Вашингтон вирішив відправити в Україну касетні боєприпаси в якості тимчасового заходу, поки виробництво унітарних снарядів не встигає за потребами.

Джерело в уряді Німеччини повідомило CNN, що Берлін теж зробив кроки, щоб спробувати закрити існуючі прогалини в запасах боєприпасів. Причому мова не тільки про артилерію, а й про снаряди для зенітних установок Gepard, які були надані Україні.

Велика Британія інвестує додатково 2,5 мільярда фунтів стерлінгів у виробництво боєприпасів і розширення складських потужностей.

За даними Пентагону, на сьогоднішній день США надали Україні понад 2 мільйони артилерійських снарядів калібру 155 мм артилерійських снарядів. Пентагон поставив перед собою мету виробляти по 70 000 артилерійських снарядів на місяць, але поки випускає лише трохи менше 30 000. У лютому 2022 року виробництво і зовсім було на рівні 15 000 на місяць. Таким чином, зараз Україна продовжує спалювати наявні складські запаси.

Видання констатує, що за півтора року війни темп артилерійського вогню ЗСУ майже не зменшився, попри те, що власні запаси України повільно, але неухильно скорочувалися. В даний час українські війська зазвичай випускають від 2000 до 3000 артилерійських снарядів на день, повідомив CNN представник Міністерства оборони США.

За визнанням співрозмовників видання, в США сподівалися, що з початком контрнаступу ЗСУ будуть менше покладатися на артилерію і більше на загальновійськові маневри, яким США навчали українців кілька місяців. Але тотальне мінування прифронтової зони з боку росіян зробило маневрену війну неможливою, змушуючи українців і далі покладатися на артилерію.