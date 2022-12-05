Будапештський меморандум доводить, що жодні домовленості з Росією не працюють, – МЗС

5 грудня 2022 року виповнилося 28 років з дати підписання Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, також відомого як Будапештський меморандум. Уклавши цей документ з Україною, Велика Британія, США та РФ задекларували свої зобов’язання поважати незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Франція і КНР надали аналогічні гарантії в окремих листах.

Про це йдеться у заяві МЗС України.

“Водночас, відповідні зобов’язання щодо України не були виконані. Одна з держав-гарантів – Російська Федерація – зухвало порушила свої зобов’язання за Будапештським меморандумом та міжнародним правом, окупувавши частину суверенної території України та розв’язавши повномасштабну війну на українській землі.

Російські війська скоюють воєнні злочини та акти тероризму в Україні, завдаючи масованих ракетно-артилерійських обстрілів по цивільних об‘єктах, вбиваючи мирних громадян та руйнуючи критичну цивільну інфраструктуру.

Атакуючи інфраструктуру енерго- та водопостачання, Росія намагається знищити українську націю в рамках політики геноциду.

Обстрілюючи українські АЕС та ставлячи Європу на межу ядерної катастрофи, Росія також веде небезпечну риторику щодо можливого застосування ядерної зброї, яка ставить під загрозу безпеку всього світу. Нині критично важливо консолідувати спільні та рішучі дії, аби забезпечити надійне стримування та запобігання будь-якій можливості застосування державою-агресором ядерної зброї.

Будапештський меморандум довів, що жодні домовленості з РФ не працюють, якщо Росія зберігає фізичну здатність і мотивацію їх порушувати. Зухвале порушення Росією своїх зобов‘язань підкреслює необхідність вироблення нової якісної системи безпекових гарантій для України та світу, які унеможливлять повторення російської агресії.

Закликаємо партнерів продовжити роботу над втіленням рекомендацій Київського безпекового договору, підготовленого міжнародною робочою групою під головуванням глави Офісу Президента України Андрія Єрмака та колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена”, – заявили в МЗС.