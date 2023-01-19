Політика

Британія передасть Україні 600 ракет Brimstone

19 Січня 2023 16:23
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зброя, британія

Велика Британія збирається передати Україні 600 ракет Brimstone у рамках пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Тhe Guardian.

Міністр оборони Британії Бен Воллес зазначив, що Британія “розблокувала” низку пакетів військової допомоги за останній рік і “йде далі” передачею Україні ескадрон основних бойових танків Challenger 2.

За його словами, Британія також надішле Україні щонайменше три батареї далекобійної глибокої артилерії AS-90 155, ряд броньованих машин, включаючи Bulldog.

“Сьогодні я можу сказати, що ми також відправимо ще 600 ракет Brimstone на театр бойових дій, що буде неймовірно важливо для того, щоб допомогти Україні домінувати на полі бою”, – сказав він.

Воллес додав, що Британія працюватиме зі США та іншими, щоб переконатися, що цей пакет буде доставлено Україні належним чином.


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