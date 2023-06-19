Політика

Британія не буде знімати санкції з Росії, поки Україна не отримає компенсацію

19 Червня 2023 16:05
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санкції, британія

Уряд Великої Британії буде зберігати санкції, запроваджені проти Росії, до виплати Україні компенсації.

Про це оголосив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, пише The Guardian.

19 червня Велика Британія запровадила законодавство, яке дозволить британському уряду зберегти санкції, змінивши їхні цілі на сприяння виплаті компенсацій Росією.

«Поки Україна продовжує захищатися від вторгнення Росії, жахливі наслідки війни Путіна очевидні. Потреби України у відбудові є і будуть величезними», — заявив Клеверлі.

З часу повномасштабного вторгнення РФ в Україну Велика Британія заморозила понад 18 мільярдів фунтів стерлінгів (23 мільярди доларів) активів і ввела санкції проти понад 1550 росіян.

Британський уряд також заявив, що підсанкційні росіяни, які заявляють про підтримку України, тепер матимуть можливість пожертвувати свої заморожені кошти на відновлення України.

«Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, що підпадають під санкції, можуть подати заявку на виділення коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України. Не буде жодного примусу, щоб заохотити їх переказувати кошти, а також будь-яких пропозицій послаблення санкцій в обмін на пожертвування», — зазначили у британському уряді.


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