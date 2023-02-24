Політика

Британія готова надати винищувачі союзникам, які передадуть Україні МіГ-29 та Су-24, – Воллес

24 Лютого 2023 14:12
27
читать на русском →
зброя, британія

Міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія готова постачати винищувачі східноєвропейським союзникам, щоб вони могли відправити свої радянські винищувачі в Україну.

Про це повідомляє Politico.

За даними видання, Воллес наполягає на тому, щоб Захід також постачав сучасні винищувачі східноєвропейським союзникам, аби ті змогли пожертвувати радянські бойові літаки Україні. Це дозволить їй отримати більше винищувачів МіГ-29 або Су-24 для захисту від російської агресії.

“Якщо країни Європи, які мають російські радянські винищувачі, хочуть пожертвувати їх Україні, ми, Захід, можемо передати їм свої винищувачі, щоб поповнити їхні запаси”, – сказав Воллес.

Міністр оборони також зазначив, що країни НАТО вже навчені працювати з сучасними винищувачами, а Україна – ні.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
24 Лютого 2023 12:22
62

США оголосили про новий пакет військової допомоги
24 Лютого 2023 15:11
12

Канада виділить Україні 32 мільйони доларів допомоги
24 Лютого 2023 13:37
60

Польскі танки “Leopard” вже знаходяться на території України, — міністр оборони Польщі
24 Лютого 2023 13:17
53

Верховна Рада припинила повноваження трьох депутатів ОПЗЖ
24 Лютого 2023 12:05
45

Столтенберг запросив Зеленського на саміт НАТО
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки