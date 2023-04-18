Політика

Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни Росії проти України — Білий дім

18 Квітня 2023 07:05
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війна, бразилія

У понеділок Білий дім різко розкритикував Бразилію після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва під час візиту до Китаю заявив, що Сполучені Штати заохочують війну в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє NDTV.

“У цьому випадку Бразилія повторює російську і китайську пропаганду, зовсім незважаючи на факти”, – сказав Кірбі.

У суботу під час візиту до Пекіна, де він зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном, Лула заявив, що “Сполученим Штатам потрібно припинити заохочувати війну і почати говорити про мир. Європейський Союз повинен почати говорити про мир”.

У матеріалі зазначається, що це перегукується з лінією, яку часто використовують Москва і Пекін, звинувачуючи Захід у війні, що почалася в лютому 2022 року, коли російські війська вторглися в Україну.

Бразилія не приєдналася до західних країн, які наклали санкції на Росію, і відмовила Україні в постачанні боєприпасів.

За словами Кірбі, Вашингтон не має “жодних заперечень проти будь-якої країни, яка хоче спробувати покласти край війні”.

“Очевидно, що ми хочемо, щоб війна закінчилася, – сказав американський посадовець. – Це може статися прямо зараз, сьогодні, якщо Путін припинить напад на Україну і виведе свої війська”.

Кірбі додав: “Останні коментарі Бразилії про те, що Україна повинна розглянути можливість офіційної передачі Криму в якості мирної поступки, є просто помилковими, особливо для такої країни, як Бразилія, яка голосувала за підтримку принципів суверенітету і територіальної цілісності (в ООН)”.


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Бразилія повторює російську та китайську пропаганду щодо війни Росії проти України — Білий дім
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