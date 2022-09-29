Політика

Bloomberg: ЄС може заборонити росіянам користуватися криптовалютою

29 Вересня 2022 16:27
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санкції

В рамках восьмого пакета санкцій ЄС проти Росії, європейським компаніям можуть заборонити надавати криптогаманці, облікові записи або послуги зі зберігання криптовалюти для росіян.

Про це пише Bloomberg.

Раніше ж криптобіржі, включно з Binance, в рамках вимоги ЄС, встановили ліміт на зберігання криптоактивів для росіян із сумарною вартістю до 10 тисяч євро. Тепер попередній ліміт можуть скасувати, оскільки росіянам можуть заборонити зберігати та купувати криптовалюту взагалі.

Таким чином ЄС спробує зупинити використання цифрових активів для обходу введених проти Росії обмежень.


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