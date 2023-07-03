Політика

Bloomberg: Китай хоче поглибити співпрацю із ЗС РФ

3 Липня 2023 22:00
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росія, китай

КНР хоче поглибити співпрацю зі Збройними силами РФ, що свідчить про те, що Пекін продовжує підтримувати Москву попри заколот Пригожина.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу на зустрічі з головнокомандувачем ВМФ Росії Ніколаєм Євмєновим заявив, що “спільними зусиллями обох сторін”, відносини між збройними силами РФ та Китаю “будуть продовжувати поглиблюватися і зміцнюватися, постійно досягати нового прогресу і виходити на новий рівень”

Коментарі Лі є додатковими ознаками того, що Пекін зміцнює зв’язки з Москвою після повстання групи найманців угруповання “Вагнер” у червні, яке стало найбільшою в історії загрозою для правління президента Владіміра Путіна.


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