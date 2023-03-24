Блінкен вважає, що деякі свої території Україна буде повертати у невійськовий спосіб

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу перед Палатою представників заявив, що рішення про те, як повертати окуповані територій України, мають приймати самі українці.

Він зазначив, що в Україні може бути територія, за яку вони боротимуться на полі бою, та територія, яку вони вирішать повертати іншими способами.

Проте республіканець Кріс Стюарт припустив, що йшлося про Крим, і висловив своє занепокоєння щодо визнання відмінностей між Кримом та Донбасом.

У відповідь Блінкен підкреслив, що рішення про звільнення території, включаючи Крим, повинні приймати українці.

“Чого ми не хочемо, що в наших спільних інтересах, так це того, щоб все струснулося так, що росіяни просто перезавантажаться, переозброїться, а потім знову атакують”, – зазначив Держсекретар США.