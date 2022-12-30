Білий дім розглядає можливість передачі Україні бойових машин Bradley, – Bloomberg

У США вивчають варіанти передачі українським військовим Bradley, аналітик Білого дому назвав ці БМП “по суті, легким танком”.

Про це повідомили в Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела.

За даними анонімних урядовців, у США розглядають можливість передачі бойових машин Bradley в Україну в межах подальшого пакета військової підтримки. Однак остаточне рішення ще не прийнято.

Зазначається, що поки Білому дому нема чого анонсувати, але Вашингтон постійно перебуває в контакті з Києвом щодо необхідної допомоги.

Колишній аналітик оборонного бюджету Білого дому Марк Канчіан заявив, що бронемашини Bradley здатні значно збільшити боєздатність наземних військ, оскільки це “по суті легкий танк”. Він додав: на відміну від вже отриманих Києвом бронетранспортерів M113, Bradley озброєні 25-мм гарматою та протитанковими ракетами TOW, і Пентагон має велику кількість машин, деякі з яких при цьому необхідно модернізувати.