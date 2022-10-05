Білий дім не підтримав “мирний план” Маска

Адміністрація президента США не підтримує ідеї щодо врегулювання війни в Україні, висловлені керівником Tesla Ілоном Маском.

Про це заявала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зазначила, що США продовжують дотримуватись принципу “нічого про Україну без самої України”.

Жан-П’єр підкреслила, що коли справа доходить до дипломатії чи переговорів, то все вирішуватиме український народ.

“Ми подбаємо про те, щоб бути поряд з українцями, коли вони борються за своє – за свій суверенітет. І їх – це рішення про їхній суверенітет, про їхню свободу, про їхню демократію ухвалюватиметься разом з ними”, – сказала вона.