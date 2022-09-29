Білоруський опозиціонер заявив, що Лукашенко готується до війни й мобілізації. Моніторингова група сумнівається

Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко готується вступити у війну проти України й почати мобілізацію білорусів. Моніторингова група «Беларускі Гаюн» сумнівається в цьому.

Латушко з посиланням на власні джерела заявив, що Лукашенко і росія домовилися розгорнути в Білорусі 120 тисяч російських солдатів протягом листопада — лютого.

«Білорусь зобов’язалася додатково поставити 100 тисяч мобілізованих солдатів. Лукашенко готується до повномасштабної війни. Захід має висунути ультиматум, від якого він не зможе відмовитися», — написав білоруський опозиціонер і заступник голови обʼєднаного перехідного кабінету Білорусі.

Водночас моніторингова група «Беларускі Гаюн» заявила, що наразі немає переконливих фактів, які свідчили б про перекидання російських військ до Білорусі. Також у групи є сумніви щодо можливого проведення мобілізації в країні.

Українська розвідка нещодавно повідомила, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із росії. Вони мають поповнити дислоковані в Білорусі підрозділи зс рф. Унаслідок поповнення співвідношення «досвідчених» та «молодих» військових має становити 1 до 5.