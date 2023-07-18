Бельгія, Нідерланди та Люксембург передадуть Україні бронетранспортери M113

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113, вони необхідні для контрнаступу захисників, кількість не розголошується.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на спільну заяву міністрів оборони 3 країн

Бронетранспортери будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться “протягом наступних кількох місяців”.

“Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії”, – зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.