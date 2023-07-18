Політика

Бельгія, Нідерланди та Люксембург передадуть Україні бронетранспортери M113

18 Липня 2023 18:39
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зброя

Бельгія, Нідерланди та Люксембург найближчим часом планують передати Україні бронетранспортери М113, вони необхідні для контрнаступу захисників, кількість не розголошується.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на спільну заяву міністрів оборони 3 країн

Бронетранспортери будуть придбані в промисловості й відремонтовані. Разом із технікою Україна також отримає необхідні запасні частини. Кількість БТР і терміни їхнього передання Україні традиційно не розголошуються, але вказується, що це станеться “протягом наступних кількох місяців”.

“Цією безоплатною допомогою ми показуємо, що продовжуємо підтримувати Україну проти російської агресії”, – зазначили у спільній заяві міністри оборони Бельгії Людивін Дедондер, Нідерландів Кайса Оллонгрен та Люксембургу Франсуа Бауш.


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