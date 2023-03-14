Політика

Асад прилетів на зустріч до Путіна

14 Березня 2023 21:29
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росія, сирія

Президент Сирії Башар Асад прилетів у Москву, щоб зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

У Кремлі повідомили, що зустріч двох диктаторів відбудеться 15 березня.

“Буде обговорено актуальні питання подальшого розвитку російсько-сирійського співробітництва в політичній, торговельно-економічній та гуманітарній сферах, а також перспективи комплексного врегулювання ситуації в Сирії та навколо неї”, – повідомили у Кремлі.

Попередня зустріч Путіна з Асадом відбулася у Москві у вересні 2021 року.


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