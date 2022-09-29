Американський актор Марк Гемілл став послом UNITED24

Американський актор, виконавець ролі Люка Скайуокера у “Зоряних війнах” Марк Гемілл став першим послом фандрейзингової платформи UNITED24, який сприятиме збору коштів на “Армію дронів”, повідомляється в телеграм-каналі президента України.

“Він перший посол, який допомагатиме збирати кошти на підтримку наших захисників – на “Армію дронів”. Це складна, але дуже важлива місія. Марк, впевнені, ви з нею неодмінно впораєтесь”, – сказав Зеленський у розмові з Геміллом.

Президент подякував американському акторові за підтримку українського народу у боротьбі за свободу.