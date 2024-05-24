Закупівельним агенціям Міноборони дозволили використовувати кошти United24 на потреби ЗСУ

Кабмін дозволив перераховувати закупівельним агенціям Міноборони кошти зі спеціального рахунку на підтримку ЗСУ, який відкритий для залучення добровільних внесків UNITED24.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“Міністерство оборони України активно працює над розробкою альтернативних інструментів фінансування потреб ЗСУ. Закупівельні агенції Міноборони отримали право використовувати кошти із спецрахунку UNITED24. Громадяни всього вільного демократичного світу отримали додаткову можливість донатити на закупівлю озброєння для ЗСУ”, – зазначив керівник Департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

У Міноброни вважають, що постанова Кабміну дозволить ще ефективніше використовувати благодійні пожертви для задоволення потреб українських Збройних сил.