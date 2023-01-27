Політика

Абрамович лишається посередником між кремлем та Україною, але його вплив зменшується — WSJ

27 Січня 2023 12:47
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росія, війна

Російський бізнесмен Роман Абрамович, який на початку вторгнення брав участь у мирних переговорах між росією та Україною, продовжує залучатися до контактів між країнами. Але тепер його роль зводиться до переговорів щодо обміну полоненими чи «зернової угоди».

Про це повідомляється в статті The Wall Street Journal.

За інформацією журналістів, Роман Абрамович з початку війни особисто зустрічався з володимиром путіним і кілька разів розмовляв із ним телефоном. У бізнесмена також є прямий звʼязок із головою адміністрації президента рф Антоном Вайном.

Абрамович доводить до путіна позицію Києва, а потім доносить думку кремля до української сторони. Зокрема, він допомагає з невеликими обмінами полонених кожні кілька тижнів, зазначають у статті The Wall Street Journal.

За даними журналістів, українські та західні чиновники заявили, що більше не чекають, що Абрамович відіграє ключову роль посередника в діалозі між країнами. До того ж його мотиви викликають сумніви у представників Заходу, які бачать у них спроби домогтися скасування санкцій.


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