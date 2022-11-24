Politico: США не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні

Представники адміністрації президента США Джо Байдена вважають, що Росія може спочатку застосувати хімічну зброю в Україні, перш ніж вдатися до ядерної конфронтації з НАТО, якщо російські війська продовжать втрачати позиції, повідомляє видання Politico із посиланням на шість обізнаних джерел, серед яких є високопоставлені представники Пентагону.

За словами співрозмовників видання, США не мають жодних розвідувальних даних, які дозволяють припустити, що така атака в Україні неминуча. Багато представників міністерства оборони США вважають, що в зимові місяці бойові дії сповільняться, і жодна із сторін не зможе відвоювати значні території.

Але у разі продовження втрат на полі бою або повного розвалу російської армії деякі високопосадовці, які займаються цим питанням, вважають, що Москва може вдатися до використання хімічної зброї – у тому числі тієї, яку пов’язують із отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

За словами одного з чиновників, у такій атаці можуть бути використані речовини, які легко приховати, що ускладнить покладання провини на Москву. За словами чиновників та експертів, деякі хімікати можуть бути використані для атаки з масовими жертвами – їх можна перетворити на аерозоль або використовувати у боєприпасах для заподіяння шкоди великій групі людей.

Рада національної безпеки США відмовилася від коментарів.

США вважають, що Росія вкладає кошти у нарощування свого потенціалу хімічної зброї. За словами помічника члена Конгресу, з яким поговорили журналісти Politico, восени цього року сенатори були поінформовані про запаси хімічної зброї в Росії та загрозу Україні, яка існує у зв’язку з цим.