Politico: Польща призупинить право на притулок

Польща тимчасово заборонить біженцям просити притулку в країні після перетину кордону із сусідньою Білоруссю. Причиною стали попередження, що Росія та її союзники використовують мігрантів для дестабілізації ЄС, пише Politico.

Виступаючи в суботу на зборах правлячої партії «Громадянська коаліція», прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що нова міграційна стратегія міститиме «тимчасове територіальне призупинення права на притулок».

«Я вимагатиму цього… Я вимагатиму визнання цього рішення в Європі», – наполягав Туск, колишній голова Європейської ради, випереджаючи заперечення Брюсселя з приводу законності цього кроку.

За словами Туска, Білорусь і Росія активно зловживають правом блоку на надання притулку. «Це право на притулок використовується якраз проти суті права на притулок», – сказав він.

За останні роки десятки тисяч потенційних іммігрантів, багато з яких – вихідці з Близького Сходу і з Африки, намагалися перетнути кордон з Польщею через Білорусь. Минулого місяця було зареєстровано 2 500 таких випадків, а цього року – понад 26 000.

Білоруські прикордонники були помічені в активному сприянні цим групам у рамках тактики, яку Туск раніше назвав «гібридною війною», спрямованої на стимулювання антиміграційних настроїв і зв’язування державних ресурсів.

Польща вже почала інвестувати в зміцнення прикордонної інфраструктури, щоб стримати нелегальний перетин кордону. Було створено спеціальну прикордонну зону, щоб надати місцевій владі більш жорсткі повноваження.