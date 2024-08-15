Суспільство

Politico: Поки Україна має успіхи на Курщині, росіяни окуповують Донеччину
15 Серпня 2024 15:05
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війна, курська операція
Ілюстративне фото / 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка

Українські війська закріпилися в Суджі, адміністративному центрі Суджанського району Курської області, і просуваються далі вглиб російської території.

У середу Україна захопила в полон 102 російських солдатів у Курській області – рекордна кількість за один день, повідомив Politico високопоставлений чиновник Служби безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що захоплення російських військових було однією з ключових цілей операції, щоб поповнити обмінний фонд.

“У той час як успіхи несподіваної Курської операції підняли бойовий дух Києва, російські війська наносять удари у відповідь, захоплюючи все нові території у Донецькій області України”, – пише Politico.

Журналісти пишуть, що з початком Курської операції ситуація на окремих ділянках фронту в Україні погіршилася.

“Я б сказав, що на нашій частині фронту (110 ОМБр дислокується в Покровському районі Донецької області) ситуація погіршилася. Ми отримуємо ще менше боєприпасів, ніж раніше, і росіяни тиснуть”, – сказав речник 110 окремої механізованої бригади.

Видання нагадує, що, згідно з даними DeepState, за останні 24 години Росія окупувала села Желанне та Орлівка, а також просунулася в напрямку Нью-Йорка, Красногорівки, Миколаївки та Журавки на Донеччині.


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