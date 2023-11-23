Politico: Перемога Вілдерса в Нідерландах може вплинути на допомогу ЄС для України

Поява прихильника виходу Нідерландів з ЄС за політичним столом поряд з іншими радикальними лідерами може призвести до перегляду політики союзу.

Через 7 років після того, як британці проголосували за Brexit, так званий референдум про вихід з ЄС був ключовим пунктом успішної пропозиції ультраправого лідера в Нідерландах. І хоча останніми тижнями Вілдерс пом’якшив свою антиісламську риторику, немає жодних ознак того, що він хоче пом’якшити свій євроскептицизм після шокуючої перемоги на виборах.

Навіть якщо нідерландських виборців не вдасться переконати вийти разом з британцями з ЄС (опитування показують, що це малоймовірно) є всі підстави вважати, що очолюваний Вілдерсом уряд в Гаазі все одно буде кошмаром для Брюсселя, – пише Politico.

«Місце Вілдерса за столом переговорів на вищому рівні ЄС, поряд з іншими ультраправими і націоналістичними лідерами, які вже обіймають свої посади, змінило б динаміку подій. Несподівано вся політика: починаючи від кліматичних дій і закінчуючи реформою ЄС і наданням зброї Україні, – стане предметом дебатів і навіть може бути змінена», – пише видання.

Після оголошення результатів екзит-полів потенційні правоцентристські партнери не виключили можливості створення коаліції з Вілдерсом, який став явним переможцем. І це незважаючи на те, що протягом останніх 10 років центристи не допускали його до коаліції.

Зі свого боку, 60-річний ветеран, схоже, серйозно налаштований на те, щоб цього разу прийти до влади. Ділан Єшильгоз, яка замінила Марка Рютте на посаді лідера VVD, на початку кампанії заявила, що потенційно може вступити в коаліційні переговори з Вілдерсом. З того часу лідер ультраправих доклав чимало зусиль, щоб здаватися більш поміркованим. Він пом’якшив деякі зі своїх найгостріших позицій, зокрема, щодо ісламу, заявивши, що є важливіші пріоритети, які потрібно вирішити.

У середу ввечері, коли стали відомі результати, Вілдерс був більш відвертим: «Я дуже добре розумію, що партії не хочуть бути в уряді з політичною силою, яка прагне неконституційних заходів. Ми не будемо говорити про мечеті, Коран і ісламські школи».

«Навіть якщо Вілдерс буде готовий відмовитися від своєї вимоги про проведення референдуму щодо ЄС в обмін на владу, його перемога все одно змусить здригнутися інституції ЄС. І якщо центристські партії об’єднаються, щоб не допустити Вілдерса до влади, їм доведеться згодом мати справу з роздратованими нідерландськими виборцями. Прихильник Brexit Найджел Фарадж показав у Великій Британії, що не обов’язково бути при владі, щоб мати потужний вплив», – пише Politico.

Міграція була домінуючим питанням на виборах у Нідерландах. Для політиків ЄС вона залишається нагальною проблемою. Оскільки кількість мігрантів продовжує зростати, збільшується і підтримка ультраправих партій у багатьох країнах Європи. В Італії минулого року Джорджія Мелоні здобула владу для своєї партії «Брати Італії». У Франції «Національне об’єднання» Марін Ле Пен залишається потужною силою, посідаючи друге місце в опитуваннях. У Німеччині «Альтернатива для Німеччини» також піднялася на друге місце за останні місяці.

У своїй переможній промові Вілдерс пообіцяв боротися з тим, що він назвав «цунамі шукачів притулку», яке обрушилося на Нідерланди.

«Основна причина, чому виборці підтримали Вілдерса на цих виборах, – це його антиімміграційна програма, за якою слідують його позиція щодо кризи вартості життя і його риторика про охорону здоров’я», – сказала Сара де Ланге, професор політології Амстердамського університету.

За її словами, основні партії «легітимізували Вілдерса», зробивши імміграцію ключовим питанням.

«Виборці могли подумати, що якщо це питання стоїть на кону, то чому б не проголосувати за оригінал, а не за копію?», – пояснила вона.

Для лівих яскравим моментом у Нідерландах стала сильна демонстрація добре організованого альянсу між лейбористами і «зеленими». Франс Тіммерманс, колишній віце-президент Європейської комісії, згуртував навколо себе підтримку. Але навіть цей спільний список не зміг зрівнятися з успіхом Вілдерса.

У червні наступного року 27 країн ЄС проведуть вибори до Європейського парламенту. Того ж дня, коли виборці обиратимуть своїх депутатів Європарламенту, Бельгія проведе загальні вибори. Ультраправий фламандський лідер руху за незалежність Том Ван Грікен, який також сподівається на значний прорив, привітав Вілдерса з перемогою: «Партії, подібні до нашої, на шляху до перемоги по всій Європі». Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан також святкував: «Вітер змін прийшов!».