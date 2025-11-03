Politico: МВФ може заблокувати фіндопомогу Україні, якщо ЄС не погодить кредит на €140 млрд 

Відмова Бельгії підтримати багатомільярдну позику ЄС для України може спонукати Міжнародний валютний фонд заблокувати фінансову підтримку Києва, що призведе до ланцюгової втрати довіри до економічної життєздатності країни.

Про це пише Politico.

Європейські прихильники спірного “репараційного кредиту” на суму 140 мільярдів євро, забезпеченого замороженими в ЄС російськими державними активами, стверджують, що подальша підтримка України з боку МВФ є вирішальною, і побоюються, що часу, щоб переконати інституцію надати Києву нові позики, майже не залишилося.

Реклама

Реклама

Україна стикається з величезним дефіцитом бюджету й гостро потребує фінансування від МВФ, який розглядає можливість надати Києву 8 мільярдів доларів протягом наступних трьох років.

Але сподівання на отримання фінансової підтримки МВФ залежать від того, чи зможе ЄС завершити власну позику Україні на 140 мільярдів євро, використовуючи заморожені російські державні активи, більшість з яких зберігається в Бельгії.

Один чиновник Єврокомісії та дипломати з трьох країн-членів заявили, що досягнення такої угоди переконає МВФ у фінансовій життєздатності України на найближчі роки — що є вимогою для того, щоб інституція, розташована у Вашингтоні, фінансувала будь-яку державу.

Але минулого місяця Бельгія виступила проти кредиту під час зустрічі лідерів ЄС через фінансові та юридичні побоювання, що знизило надії на укладання угоди до вирішальної зустрічі МВФ, яка, ймовірно, відбудеться в грудні.

“Ми стикаємося з проблемою термінів”, — сказав посадовець ЄС.

Він зазначив, що наступна зустріч лідерів ЄС запланована лише на 18–19 грудня, підкресливши потребу в більш термінових рішеннях.

Оскільки США суттєво скорочують свою підтримку України, МВФ очікує, що ЄС візьме на себе основний тягар її фінансових потреб у найближчі роки.

Хоча розмір програми МВФ для України є відносно невеликим, її схвалення сигналізує інвесторам, що країна є фінансово життєздатною та дотримується курсу реформ.

“Це орієнтир для інших країн та інституцій, щоб оцінити, чи здійснює Україна належне управління”, — сказав український посадовець. Експерти МВФ відвідають Київ у листопаді, щоб обговорити програму на наступні три роки.

“Підтримка МВФ — це не те, з чим варто гратися”, — додав чиновник ЄС.