МВФ веде з Україною переговори про нову кредитну програму

Керівниця МВФ Крісталіна Георгієва має намір приїхати до України, однак дата візиту поки не узгоджена, повідомив у середу речник фонду. Візит стане другим після поїздки Георгієвої у лютому 2023 року; про плани першою повідомила агенція Bloomberg.

Українські посадовці у середу провели зустрічі з країнами-партнерами, МВФ та Світовим банком на полях щорічних зборів інституцій у Вашингтоні, повідомляє Reuters. Київ обговорює з фондом нову чотирирічну кредитну програму, яка замінить чинну чотирирічну програму обсягом 15,5 млрд доларів. Із цієї суми Україна вже отримала 10,6 млрд доларів. «Наші співробітники активно взаємодіють з українською владою щодо макрополітики, спрямованої на підтримання стабільності, фінансування критично важливих видатків та відновлення боргової стійкості з огляду на подальшу підтримку МВФ», — зазначили в фонді.

Необхідність нової програми зумовлена тим, що погоджена у 2023 році передбачала завершення війни наприкінці 2025-го; за відсутності таких перспектив вихідні припущення позики потребують перегляду, кажуть поінформовані джерела. Як і в 2023 році, країни «Групи семи плюс» мають надати гарантії для кредиту МВФ, адже фонд зазвичай не кредитує держави, що перебувають у стані війни. Перемовини щодо гарантій тривають; за даними джерела в G7, США поінформували європейських партнерів, що не планують брати участі в цих гарантіях, тож Європі доведеться взяти більшу відповідальність.

Реклама

Реклама

Для України співпраця з МВФ лишається якорем економічної політики, оскільки війна проти Росії триває четвертий рік і країна стоїть перед складним завданням залучити кошти для покриття бюджетного дефіциту наступного року. Уряд підготував проєкт бюджету-2026 із цільовим дефіцитом близько 18,4% ВВП; міністр фінансів Сергій Марченко оцінив незабезпечений розрив на 2026 рік приблизно у 18 млрд доларів.