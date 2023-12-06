Політика

Politico: колишній глава МЗС Китаю Цинь Ган, можливо, наклав на себе руки або помер після тортур

6 Грудня 2023 17:10
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Колишній міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган, відсторонений від посади в липні 2023 року, помер у військовому госпіталі Пекіна, де лікуються китайські керівники, унаслідок катувань – або він наклав на себе руки, пише Politico з посиланням на джерела, наближені до високопосадовців Китаю.

Цинь Ган перестав з’являтися на публіці з 25 червня. Тоді він провів переговори з главою МЗС В’єтнаму Буй Тхань Шоном, міністром закордонних справ Шрі-Ланки Алі Сабрі, а також із заступником глави МЗС Росії Андрієм Руденком.

За місяць після цієї зустрічі Цинь Гана відправили у відставку, призначивши на його посаду Ван І, який керував відомством із 2013 до 2022 року.

Як стверджують джерела Politico, зникнення і подальше відсторонення міністра могли бути пов’язані з візитом Руденка в Пекін. За їхніми словами, під час цієї поїздки заступник глави МЗС РФ нібито передав главі КНР Сі Цзіньпіну інформацію про те, що Цинь Ган і родичі кількох високопоставлених офіцерів передавали “ядерні секрети” КНР спецслужбам країн Заходу.


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