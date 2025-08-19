Politico: Білий дім розглядає Будапешт як місце для мирних переговорів між Зеленським та Путіним

Білий дім планує можливу тристоронню зустріч президентів США, Росії та України в угорській столиці Будапешті як наступний крок у переговорах щодо завершення багаторічної війни, повідомив представник адміністрації Трампа та особа, близька до адміністрації.

Про це пише Politico.

Секретна служба США готується до саміту в центральноєвропейській країні, яку очолює прем’єр-міністр Віктор Орбан, давній союзник президента Дональда Трампа ще з його першого терміну на посаді.

Хоча Секретна служба часто розглядає кілька локацій, і остаточне місце може змінитися, Будапешт розглядається як перший варіант для Білого дому, сказали двоє співрозмовників на умовах анонімності.

Президент Росії Володимир Путін сказав Трампу, що він віддає перевагу Москві, а президент Франції Еммануель Макрон наполягав на Женеві як ідеальному місці для зустрічі. Щоб не залишитися осторонь, міністр закордонних справ Швейцарії пообіцяв Путіну «імунітет» за чинним ордером на воєнні злочини, якщо країна, відома своєю нейтральністю, буде обрана для мирних переговорів.

Угорщина була б незручним вибором для України, адже нагадує про Будапештський меморандум 1994 року, за яким США, Великобританія та Росія зобов’язалися гарантувати незалежність, суверенітет та повагу до кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї.

Напад Путіна на Україну у 2014 році довів, що угода виявилася беззмістовною, оскільки жоден із підписантів не надав військових сил для протидії атакам.