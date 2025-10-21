Зеленський та лідери Європи підтримали ініціативу Трампа щодо негайного припинення бойових дій

Президент Володимир Зеленський та лідери провідних держав Європи оприлюднили спільну заяву про підтримку справедливого й тривалого миру для України. Вони виступили на підтримку позиції президента США Дональда Трампа щодо негайного припинення бойових дій та початку переговорів на основі поточної лінії фронту.

Заяву оприлюднено на сайті уряду Великої Британії 21 жовтня.

У спільній заяві Президента України Володимира Зеленського, а також французького та фінського президентів, британського, італійського, польського та норвезького прем’єр-міністрів, німецького канцлера, президентки Єврокомісії та голови Євроради наголошується, що “міжнародні кордони не можуть змінюватися силою”.

У заяві підкреслюється, що Україна залишається єдиною стороною, яка серйозно прагне миру, тоді як Росія продовжує обирати “насильство і руйнування”. Лідери закликали посилити тиск на російську економіку та оборонну промисловість, поки Москва не буде готова до мирного врегулювання.

Також у заяві йдеться про намір використати заморожені державні активи Росії, щоб забезпечити Україну необхідними ресурсами. Питання подальших кроків обговорюватиметься цього тижня на засіданні Європейської ради та у форматі “Коаліції охочих”.