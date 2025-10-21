Bloomberg: Європа та Україна готують 12-пунктовий план завершення війни

Європейські країни разом з Україною працюють над 12-пунктовим планом припинення війни на поточних лініях фронту, який має стати основою для майбутнього мирного врегулювання. Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з інформацією видання, план передбачає створення спеціальної ради під головуванням президента США Дональда Трампа, яка стежитиме за його виконанням. Передбачається, що після домовленості про припинення вогню та зупинку будь-яких наступальних дій Україна отримає гарантії безпеки, фінансування відбудови та шлях до швидкого вступу в Європейський Союз.

Серед пунктів ініціативи — повернення всіх депортованих українських дітей, обмін полоненими та поступове зняття санкцій із Росії. При цьому близько 300 мільярдів доларів заморожених активів Центробанку РФ повернуть Москві лише за умови її фінансової участі у післявоєнній відбудові України. Санкції можуть бути автоматично відновлені, якщо Росія знову нападе.

План не передбачає юридичного визнання будь-яких окупованих територій як російських, хоча Київ і Москва можуть вести переговори щодо тимчасового управління цими регіонами.

Президент Зеленський після повернення зі США заявив, що Україна готова до дипломатичного діалогу, якщо бойові дії буде зупинено на поточних позиціях. «Якщо ми хочемо зупинити війну й перейти до мирних переговорів, нам треба залишитися там, де ми стоїмо, не віддаючи нічого додатково Путіну», — сказав він.

У Брюсселі в четвер очікують саміт лідерів ЄС, на якому обговорять санкції проти Кремля та використання заморожених російських активів для фінансової допомоги Україні. А вже в п’ятницю має відбутися зустріч так званої «Коаліції охочих» — союзників Києва, які координують мирну ініціативу.