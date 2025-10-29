Венс назвав суперечку із Зеленським в Овальному кабінеті “найвідомішою річчю”, яку він робив

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що відносини між США та Україною “стали набагато продуктивнішими” після його відомої суперечки з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулого лютого.

Про це Джей Ді Венс сказав у подкасті Pod Force One.

“Це було шість місяців тому. Ми намагаємося підтримувати продуктивні відносини як з українцями, так і з росіянами, тому що хочемо покласти край цьому конфлікту. І я вважаю, що президент має дуже добрі робочі стосунки — як і я — з усіма сторонами, які беруть у ньому участь”, — сказав Венс.

Венс визнав, що конфлікт із Володимиром Зеленським 28 лютого був “ймовірно, найвідомішою річчю, яку я коли-небудь зробив — або, можливо, зроблю”.

Напередодні тієї гострої розмови Зеленський публічно висловлював скепсис щодо Венса, називаючи республіканця “занадто радикальним” під час виборчої кампанії 2024 року.

Нагадаємо, 28 лютого під час заяв для преси Володимира Зеленського з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті Білого дому виникла суперечка в прямому ефірі. Президент США говорив Зеленському, що той “має бути вдячний”, і звинуватив у тому, що Україна “грається з Третьою світовою війною”, не даючи українському президенту повноцінно відповісти. У скандал втрутився Джей Ді Венс, який сказав, що президент України “має бути вдячний президенту США”, який “намагається запобігти руйнуванню його країни”. Після цього українська делегація достроково залишила Білий дім, а Україна і США не підписали угоду про корисні копалини.